У потерявшей банковскую карту жительницы Удмуртии украли более 40 тысяч рублей

Женщина потеряла карту на Воткинском шоссе. Фото: pixabay.com

Жительница Ижевска обратилась в полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, в дневное время женщина потеряла карту на улице Воткинское шоссе, а спустя час получила сообщение о списании 42 100 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике установили, что денежные средства были потрачены на онлайн-игру. В результате дальнейших мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 15-летний девятиклассник и его 18-летний незанятый знакомый», - говорится в сообщении.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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