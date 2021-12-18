Небольшой снег ожидается в Ижевске 18 декабря

Температура воздуха составит -2..-4 °С. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Рассказываем о погоде на 18 декабря.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -2..-4 °С. Днем временами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица и снежный накат.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

По данным Яндекс.Погоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличной субботы!

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