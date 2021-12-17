Итоги прямой линии Александра Бречалова 17 декабря 2021 года: проблемы с расчисткой улиц Ижевска от снега и строительство новых школ

Ответы Главы Удмуртии на самые важные вопросы – в материале «Комсомолки». Фото: Александр Бречалов, «ВКонтакте»

Сегодня, 17 декабря, Александр Бречалов провел прямую линию с населением Удмуртии. Глава региона 3,5 часа отвечал на вопросы жителей, касающиеся здравоохранения, социальной сферы, экономики, транспорта и не только.

Вопросы поступали в том числе и от директора медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой, которая была соведущей прямой линии.

«Вас нельзя назвать адептом Главы республики, или очень лояльным человеком. Зачастую в нашем с Вами общении достаточно высокая тональность. Однако все вопросы, которые мы с вами обсуждаем, всегда лежат в конструктивном поле», - отметил Бречалов.

Ответы Главы на самые важные вопросы – в материале «Комсомолки».

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ ПРИЗВАЛ ГЛАВУ ИЖЕВСКА ВЗЯТЬ ЛОПАТУ И ПОМОЧЬ В УБОРКЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ

Глава республики раскритиковал ижевские власти за некачественную уборку городских улиц. По его словам, в этом году увеличилось количество жалоб жителей на нечищеные тротуары.

«По городу очень много нареканий. Пишут: «Почему весь город опять залит солью. При этом никто не чистит снег». Жители уже отмечали улучшение ситуации, но в этом году у нас что-то не получается», – заявил он.

Взять лопату и помогать убирать снег в случае экстремальных осадков Александр Бречалов призвал самих руководителей городов и районов Удмуртии.

«У меня здесь женщина около резиденции убирается, и я взял лопату, не поленился помочь. Коллеги, если мы видим, что ситуация сложная, и я сейчас не шучу... вышли на 30 минут своими командами, взяли лопаты и раскидали, хотя бы у соцобъектов. Ну если мы не успеваем по-другому. Я на полном серьезе говорю, это всех касается. Мы не больше перегружаемся, чем наши врачи, учителя или работяги на заводе», – заявил он.

Поручено взять данную проблему на особый контроль.

Глава республики пояснил, что понимает, что у городских служб много работы, однако указал на то, что прогнозы погоды известны заранее. Также он возмутился ситуацией, когда в бесснежные дни по улицам бесцельно ездит снегоуборочная техника.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ПОСТРОЯТ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ №39 В ИЖЕВСКЕ

В столице Удмуртии построят новое здание для учеников коррекционной школы №39. Напомним, в ноябре текущего года школу признали аварийной и закрыли, а детей временно распределили по двум другим школам.

«Мы приняли временное решение по распределению деток по двум школам, что удовлетворило родителей. Но из всех предложенных более долгосрочных вариантов нам ничего не подходит. И мы приняли решение о строительстве новой школы. Это будет прямо в экстренном порядке, буквально в эти дни начнется проектирование. Задача максимум – постараться в 2023 году завершить объект. Это крайние сроки, конечно, нужно еще финансирование получить, но это та ситуация, когда у нас нет другого выбора», — заявил Александр Бречалов, отвечая на вопрос директора медиагруппы «Центр», председателя Общественной палаты Ижевска Анастасии Власовой.

Также Глава назвал сроки завершения строительства новых школ на улице Берша и в микрорайоне «Столичный» - их обещают сдать в 2020 году. Кроме того, начнется строительство здания еще одной школы на Берша на 1 100 мест и школы №61 на улице Клубной на 825 мест.

СИТУАЦИЮ С ПЕРЕПОЛНЕННЫМИ АВТОБУСАМИ И ЗАДЕРЖКАМИ МАРШРУТОВ В ИЖЕВСКЕ ВОЗЬМУТ НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Анастасия Власова озвучила целый ряд вопросов, собранных на основе жалоб ижевчан на организацию общественного транспорта. Многих жителей города беспокоит долгое ожидание автобусов, а также их переполненность.

К эфиру был подключен градоначальник Олег Бекмеметьев. По его словам, проблемными являются маршруты №40, №22, №26, №28, №29. Их будут проверять в ежедневном режиме. Так, в ходе проверки маршрута №40 было выявлено два больших выпада по времени, когда горожане вынуждены были долго ждать свой автобус.

«Глава республики поручил Председателю Правительства Ярославу Семенову взять эту проблему на личный контроль и встретиться с руководителями транспортных компаний.

«Я прочитал все сообщения на эту тему и там не 15 минут - там и по 40 минут [задержки автобуса] встречаются, и была ситуация, когда автобус пришел битком и ребенок пошел пешком. Понимаю, что проблемы есть и с кондукторами, но мы переводим эту проблему в режим еженедельного контроля и еженедельных совещаний», - заявил Бречалов.

Кроме того, Глава республики призвал ижевского мэра и министра транспорта принять участие в круглом столе на тему общественного транспорта, который пройдет на следующей неделе на площадке медиагруппы «Центр».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬСКОГО ДОМА И ГЛАВНОГО КОРПУСА ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА

Глава региона в ходе прямой линии, отвечая на вопрос Анастасии Власовой о судьбе Генеральского дома в Ижевске, призвал застройщиков помочь с реконструкцией фасадов исторических зданий города. Для этого создан специальный фонд.

«Я обращаюсь сейчас к строительным компаниям, работающим в Ижевске и Завьяловском районе. Вам грех жаловаться на судьбу - главными бенефициарами изменений, которые происходят в Ижевске, являетесь вы. Есть Фонд развития города Ижевска - формируйте его, здесь вы вкладываете в себя и в каком-то смысле благодарите жителей, которые покупают ваши квартиры», - заявил Бречалов.

Глава города Олег Бекмеметьев рассказал о переговорах с потенциальными меценатами, которые готовы начать пополнение фонда уже в ближайшие две недели.

Проектно-сметную документацию на реконструкцию здания Генеральского дома планируют подготовить в 2022 году.

Коснулись на прямой линии и вопроса реконструкции главного корпуса Оружейного завода. По словам Главы, от компании, которая исследует здание на предмет возможности реконструкции, поступают позитивные новости.

«Предварительно, те, кто сейчас занимаются этой работой, сообщают нам позитивные новости. Но я, обжегшись уже на 50-метровом бассейне, когда мы три раза заключали соглашения, все же хочу дождаться документа. Вас, Анастасия, лично пригласим. Есть большой процент, что его можно реконструировать; на будущий год мы уже заложили средства и на разработку концепции, и на проектно-сметной документации», — заявил Глава.

Рассматриваются два возможных варианта реконструкции: вхождение в федеральную программу или инвестпроект в виде государственно-частного партнерства.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ НЕПРИВИТЫХ УЧИТЕЛЕЙ – ЭТО «КРАЙНЯЯ МЕРА»

Глава Удмуртии подчеркнул, что власти республики и он лично крайне не хотели бы отстранения непривитых педагогов, однако у них просто нет другого выхода.

«Мне пришло сообщение в довольно жесткой форме: «Почему на уроки пускают педагога, который не вакцинировался?». И как мне реагировать? Это дети. Хочу обратиться к педагогам и воспитателям. Мы очень ценим ваш труд, и, если у вас есть сомнения, основанные на здоровье, мы готовы вас дополнительно обследовать, чтобы подвести к вакцинации. Мы очень не хотим ситуации с отстранением, это крайняя мера, но в настоящее время, пока не сформируется иммунная прослойка, поступить иначе не можем. У нас другого выхода сейчас нет», - заявил он.

«БОТОВ МЫ НЕ СОДЕРЖИМ»

В ходе трансляции Александр Бречалов опроверг информацию о том, что его администрация финансирует ботов, которые хвалят работу регионального правительства в комментариях.

«Никаких ботов мы не содержим. Вчера действительно, когда вышел пост о прямой линии, начали сыпаться невпопад какие-то очень-очень позитивные комментарии. Их блокировали так же, как и с другой стороны. У нас никаких ботов нет, а зачем? Вся дискуссия со мной», - подчеркнул Бречалов.

«СЕЙЧАС МОЙ ДОМ СКОРЕЕ В УДМУРТИИ»

Во время прямой линии звучали и вопросы, касающиеся личной жизни Александра Бречалова. Так, Анастасия Власова спросила у Главы, какое место он считает домом – Москву или Ижевск.

«Честно скажу – уже больше дом здесь [в Удмуртии]. И потому, что я в прямом живом контакте с жителями и со своей командой, и потому, что – скажу странную вещь - здесь намного комфортнее», - рассказал он.