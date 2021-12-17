Видео: главную елку 2022 года открыли на Центральной площади Ижевска

Открытие главной елки Удмуртии Фото: Скриншот с видео

Пушистые хлопья снега, классическая музыка, костюмированное представление и Глава города, который как по волшебству вышел из праздничной коробки вместе с Дедом Морозом – все это ждало горожан сегодня, 17 декабря, на открытии главной елки Удмуртии на центральной площади Ижевска. Но обо всем по порядку.

Представление началось с постановки Профессора и Королевы, вместе с которыми горожане в шуточной форме повторили правила русского языка: как нужно говорить, звОнят или звонЯт? КатАлог или каталОг? И какого рода кофе? Затем на площади появилась огромная красная подарочная коробка, из которой сначала вышли три брата-месяца, а затем Дед Мороз и Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Дорогие ижевчане и гости столицы! Сегодня, 17 декабря, с открытием нашей центральной, самой главной республиканской елки, начинаются новогодние активности. Первых три месяца вы уже видели. Такие месяцы, а их будет 12, скоро появятся в виде ледяных фигур. И вы будете любоваться ими. Безусловно, к ним еще добавятся Снегурочка и Дед Мороз, будут разные горки и аттракционы, все это будет еще впереди!», – обратился к ижевчанам Глава города.

Председатель городской думы Ижевска Губаев Фарит также открывал главную елку Удмуртии и отметил, что уже 18 декабря новогодние красавицы будут открыты в каждом районе.

Мероприятие завершили зажжением елочки и фейерверком. Напомним, что ледовый городок оформят по мотивам сказки 12 месяцев.

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