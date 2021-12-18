115 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

С начала пандемии в республике проведено 2 193 884 исследования на ковид. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 18 декабря в республике выявлено 115 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 15 детей и 25 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 5 смертей. Женщинам было 65, 74, 84 года. Мужчинам - 71, 75 лет.

243 человека выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 193 884 исследования на ковид, из них за последние сутки — 5 477.

8 966 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 254 - в состоянии средней степени тяжести, 123 – в тяжелом состоянии.

Всего на 18 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 080 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 65 934 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 363 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 663 346 жителей Удмуртии. Из них 494 451 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 704 человека.

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