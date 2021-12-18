За присвоение и растрату казенного бензина осудили бывшего сотрудника МВД в Ижевске

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 160 УК РФ. Фото: Диля Ахмадишина

Бывшего помощника командира по технической части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ижевску осудили за присвоение и растрату бензина, принадлежащего ведомству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлено, что на протяжении 2020-2021 г.г. подсудимый, используя свое служебное положение, похищал вверенное ему имущество – топливо, принадлежащее Управлению МВД России по г. Ижевску», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 160 УК РФ и оштрафовал его на 150 000 рублей.

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