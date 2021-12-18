Житель Удмуртии получил больше 12 лет колонии за насилие над малолетней девочкой

Мужчина достоверно знал о возрасте девочки. Фото: pixabay.com

Жителя Камбарки осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки (часть 4 статьи 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2021 года в вечернее время обвиняемый, достоверно зная о малолетнем возрасте потерпевшей, с применением насилия, высказал угрозу убийством, затащил ее во двор дома и совершил иные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

Учитывая данные о личности обвиняемого, суд приговорил его к 12 годам и 1 месяцу исправительной колонии строгого режима и к 1 году ограничения свободы.

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