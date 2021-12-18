Бывший начальник отделения военкомата в Удмуртии получил условный срок за помощь уклонисту

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В Ижевске осудили 44-летнего жителя поселка Ува, ранее занимавшего должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Увинского и Вавожского районов Удмуртии. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, в июне 2019 года мужчина получил от призывника взятку в размере 50 000 рублей и помог ему уклониться от службы в армии.

«Подсудимый в судебном заседании вину признал», - говорится в сообщении.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также двухлетним запретом занимать определенные должности.

Приговор вступил в законную силу.

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