Лариса Долина выступила на концерте для врачей Удмуртии

Фото: Александр Бречалов

16 декабря продюсер из Ижевска Борис Рубиновский сообщил в своем инстаграме, что в пятницу, 17 декабря, в Ижевске будет выступать Лариса Долина.

«На этой неделе у нас сразу три концерта с моей любимой и родной Ларисой Александровной Долиной. Сегодня Киров , завтра Ижевск , в воскресение Иваново», - написал он.

17 декабря Рубиновский опубликовал видео, в котором он и артистка едут в поезде в столицу Удмуртии. В ролике Долина в иронической форме раскрывает тайны своей красоты.

18 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» поделился фотографиями с прошедшего в пятницу концерта для медработников Удмуртии.

«Вчера на праздничном мероприятии в честь медицинских работников республики звучало много искренних слов признательности. Присоединяюсь и от лица всех жителей Удмуртии благодарю за ежедневную работу в режиме подвига», - написал Александр Бречалов.

На одной из фотографий с концерта можно заметить Ларису Долину, которая стоит на сцене в сопровождении оркестра.

Фото: Александр Бречалов

В этот же день Долина вместе с Рубиновским прогулялись по вечернему Ижевску. Позднее в своем инстаграме артистка выложила видео, снятое около ижевского гастрономического бара «Золотая Маска».

Фото: скриншот инстаграм-сторис Ларисы Долиной

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