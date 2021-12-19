Снег и -6 градусов ожидаются в Ижевске 19 декабря

В Ижевске ожидается облачная погода. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 декабря.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -4…-6°С. Ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица и снежный накат.
Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 737 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.
Желаем вам отличного дня!
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