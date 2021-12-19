Более 200 банок красной икры неизвестного происхождения изъяли в Ижевске

В Ижевске обнаружили поддельную красную икру. Фото: pixabay.com

В Ижевске после многочисленных обращений граждан были проведены рейды по местам несанкционированной торговли и мини-рынкам. Искали несанкционированную красную икру. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Нашли. В пяти торговых точках продавали лососевую икру в металлических (вес 0,140 г) и в стеклянный банках (вес 0,220 г) – общий объем более 200 штук – без ветеринарных сопроводительных документов.

«Указанные на маркировке предприятия-изготовители продукции – ООО «Сахалинская икра», ООО «Персей», ООО «Рыболовецкая артель» – не зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц и федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Маркировка нанесена без соблюдения требований к упаковке и маркировке пищевой рыбной продукции», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Полицейские оформили материалы для привлечения к административной ответственности виновных лиц за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции. Им грозят штрафы от 500 до 20000 руб.

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