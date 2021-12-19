Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса в Удмуртии. Архив КП

По данным регионального оперштаба, на утро 19 декабря коронавирусом заболели еще 114 жителей Удмуртии. 240 человек выздоровели, их выписали. 3 человека скончались.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 814 (+52 по отношению к утру 18 декабря)

Воткинск – 4 131 (+7)

Можга – 3 638

Глазов – 3 371

Завьяловский район – 2 788 (+18)

Сарапул – 2 750 (+6)

Увинский район – 2 708

Игринский район – 2 064 (+10)

Воткинский район – 1 337 (+6)

Балезинский район – 1 272 (+1)

Шарканский район – 1 226 (+1)

Можгинский район – 1 087

Алнашский район – 1 038

Сюмсинский район – 960 (+7)

Якшур-Бодьинский район – 975 (+1)

Малопургинский район – 889 (+2)

Камбарский район – 832 (+1)

Сарапульский район – 753

Селтинский район – 748

Вавожский район – 716

Кизнерский район – 702 (+1)

Каракулинский район – 623

Юкаменский район – 620

Красногорский район – 621

Глазовский район – 623

Дебесский район – 530 (+1)

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

Киясовский район – 489

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода на неделю в Ижевске: сильный снег и резкое похолодание до -26°

6 новых кафе и баров Ижевска, которые стоит посетить этой зимой