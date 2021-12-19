Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса в Удмуртии. Архив КП
По данным регионального оперштаба, на утро 19 декабря коронавирусом заболели еще 114 жителей Удмуртии. 240 человек выздоровели, их выписали. 3 человека скончались.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 814 (+52 по отношению к утру 18 декабря)
Воткинск – 4 131 (+7)
Можга – 3 638
Глазов – 3 371
Завьяловский район – 2 788 (+18)
Сарапул – 2 750 (+6)
Увинский район – 2 708
Игринский район – 2 064 (+10)
Воткинский район – 1 337 (+6)
Балезинский район – 1 272 (+1)
Шарканский район – 1 226 (+1)
Можгинский район – 1 087
Алнашский район – 1 038
Сюмсинский район – 960 (+7)
Якшур-Бодьинский район – 975 (+1)
Малопургинский район – 889 (+2)
Камбарский район – 832 (+1)
Сарапульский район – 753
Селтинский район – 748
Вавожский район – 716
Кизнерский район – 702 (+1)
Каракулинский район – 623
Юкаменский район – 620
Красногорский район – 621
Глазовский район – 623
Дебесский район – 530 (+1)
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
Киясовский район – 489
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