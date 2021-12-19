Из-за долга в 2 млн рублей ижевчанка лишилась автомобиля «OPEL ASTRA»

Ижевчанка лишилась автомобиля «OPEL ASTRA». Фото: pixabay.com
В Ижевске у должницы забрали автомобиль «OPEL ASTRA». Как сообщает пресс-служба Управления ФС судебных приставов по региону, на женщину заведено пять исполнительных производств о взыскании долгов на общую сумму порядка двух млн рублей.
Теперь она не сможет выехать за пределы России, ее счета арестованы, с зарплаты будут вычитать положенную сумму.
Кроме того, у должницы обнаружили автомобиль «OPEL ASTRA», который в последствии поместили на специализированную стоянку.
«У должницы есть еще 10 дней для оплаты долга, далее авто будет передано на оценку с последующей реализацией в Росимуществе», - говорится в сообщении ведомства.
Кстати, кроме основного долга женщине придется оплатить исполнительский сбор и услуги эвакуатора.
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