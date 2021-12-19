«Это было мило»: Егор Крид прокомментировал выступление брейкдансера из Ижевска на шоу «Новые танцы» на ТНТ

11-летний брейкдансер из Ижевска Никита Хайруллин. Фото: @malish_lil_king

Финал шоу «Новые танцы» (16+) на канале ТНТ показали 18 декабря. К сожаления, участник из Ижевска – 11-летний брейкдансер из Ижевска Никита Хайруллин – не прошел в суперфинал программы.

«Я вообще не волнуюсь, потому что моя цель уже выполнена – я прошел в финал! Следующая – выиграть», - Никита признался, что не видит маму так часто, как хотелось бы – она все время работает. И если бы он выиграл миллион, он бы отдал ей его.

Никита Хайруллин на ТНТ. Фото: @malish_lil_king

Но видно не в этот раз. В баттлах финала против Krosh Boogie и Кати Тужилиной он победил не он.

«Классное выступление. Это было технично, мило, весело, задорно», - отметил после выступления B-Boy Малиша известный российский рэпер и член жюри Егор Крид, который в итоге не проголосовал за ижевчанина.

Видео с Никитой можно посмотреть со 25:35 мин.

«Все было круто!», - заявил Мигель, еще один член жюри – он также не проголосовал за Никиту.

А Егор Дружинин добавил, что выступление было очень профессиональным – он проголосовал за B-Boy Малиша.

Брейкдансер из Ижевска Никита Хайруллин. Фото: @malish_lil_king

В итоге судьбу категории «Дети» решали зрители в зале – за нашего брейкдансера голоса отдали всего лишь 18% от общего числа присутствующих.

«Я никогда не брошу танцы!», - подчеркнул Никита Хайруллин.

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