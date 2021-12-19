Гороскоп на 20 декабря 2021 года: у Тельцов интересные интернет-знакомства, а у Водолеев возможны крупные финансовые потери

Фото: pixabay.com

Овен

Доверяйте своему внутреннему голосу. Если вы хотите отдыхать, сделайте это. В семье – полная идиллия, а вторая половинка будет как никогда внимательна к вам. Соглашайтесь на свидания и принимайте ухаживания.

Телец

Обратите внимание на интернет знакомства – возможно, вас ждет интересное общение. Но не стройте иллюзий – лучше встретиться в реальности. Это отличный день для начинаний и в сфере работы.

Близнецы

Отношения внутри вашей семьи – это то, на что необходимо обратить свой взор. Новые знакомства пока отложите. Ко всем известиям относитесь спокойно, с некой долей иронии. Доверяйте только себе, не слушайте неожиданных советчиков.

Рак

Этот день стоит посвятить отдыху и приведению своего внешнего вида в порядок. Не действуйте, пока все не перепроверите. Не поддавайтесь на лесть и комплименты. Действуйте только с холодным умом.

Лев

Хороший день для отстаивания своих границ. Не позволяйте вами манипулировать. Вечер посвятите себе и своей половинке, если такая у вас есть. Чаще улыбайтесь.

Дева

20 декабря займитесь творческой деятельностью, а еще лучше проведите время на свежем воздухе. Не бойтесь делиться своими планами с близкими людьми, они вас поддержат.

Весы

Это благоприятный день для встреч и свиданий. Устройте себе мини-путешествие, а вот занятия спортом стоит отложить – травмы неизбежны. Шопинг тоже оставьте для другого дня.

Скорпион

Ваши советы станут руководством к действию. Будьте предельно осторожны с финансами, не введитесь на легкие деньги. Отличный день для заключения договоров. Старайтесь избежать конфликта с любимыми всевозможными способами.

Стрелец

Хороший день для того, чтобы быть услышанным. Замечания к проекты, прибавка к зарплате – говорите прямо, открыто, и все получится. Не исключен приятный сюрприз в конце дня.

Козерог

Сегодняшние знакомства станут весьма перспективными. Будьте открыты и честны. Старайтесь сдерживать эмоции и не поддаваться соблазнам. Серьезные разговоры отложите на середину недели.

Водолей

Сонливость – это верный признак дать себе отдохнуть. Не подписывайте важных документов, не берите кредиты. Вообще все, что связано с деньгами отложите на следующую неделю. Не исключены крупные потери.

Рыбы

Переключите свои переживания на позитивный лад. Поверьте, все, что происходит, в итоге привет вас к наилучшему результату. Обратите внимание на вторую половинку: ласковое слово, поцелуй, приятный подарок – это то, что необходимо прямо сейчас. А если ее нет, присмотритесь к ближайшему окружению. Возможно вы просто не видите того самого!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где в Удмуртии можно познакомиться и погладить оленей, верблюдов, альпаку

6 новых кафе и баров Ижевска, которые стоит посетить этой зимой