97 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Скончались два человека. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 20 декабря в республике выявлено 97 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 17 детей и 28 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Женщине было 70 лет. Мужчине - 72 года.

182 человека выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 205 245 исследований на ковид, из них за последние сутки — 5 789.

8 722 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 284 - в состоянии средней степени тяжести, 121 – в тяжелом состоянии.

Всего на 20 декабря в Удмуртии зарегистрирован 78 291 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 66 356 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 363 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 663 346 жителей Удмуртии. Из них 494 451 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 704 человека.

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