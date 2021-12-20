Последние новости Ижевска на 20 декабря 2021 года: открытие главной елки и возможные штрафы за отказ от вакцинации

20 декабря ожидается снег Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 20 декабря. Погода по-настоящему зимняя: ожидается сильный снег. Заряжайтесь новогодним настроением, а «Комсомолка» пока расскажет последние новости.

— «Это было мило»: Егор Крид прокомментировал выступление брейкдансера из Ижевска на шоу «Новые танцы» на ТНТ;

— Лариса Долина выступила на концерте для врачей в Удмуртии;

— Из-за долга в 2 млн рублей ижевчанка лишилась автомобиля Opel Astra;

— «Удмуртавтодор» расплатится с долгами по зарплате в декабре;

— Более 200 банок красной икры неизвестного происхождения изъяли в Ижевске;

— Житель Удмуртии получил больше 12 лет колонии за насилие над малолетней девочкой.

Перейдем к подробным новостям:

ВИДЕО: ГЛАВНУЮ ЕЛКУ 2022 ГОДА ОТКРЫЛИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ИЖЕВСКА

На открытие елки приехали герои сказки 12 месяцев. Фото: Скриншот видео

В Ижевске 17 декабря открыли главную елку на Центральной площади. Как это было — смотрите на «Комсомолке» (Подробности).

ИТОГИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ АЛЕКСАНДРА БРЕЧАЛОВА 17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА: ПРОБЛЕМЫ С ОЧИСТКОЙ УЛИЦ ИЖЕВСКА ОТ СНЕГА И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ

Ответы Главы Удмуртии на самые важные вопросы – в материале «Комсомолки». Фото: Александр Бречалов, «ВКонтакте»

Александр Бречалов, глава Удмуртии, более трех часов отвечал на вопросы жителей. Пересказываем самое важное (Подробности).

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИЗУЧАЕТ ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФОВ ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ

Павлова рассказала, что Роспотребнадзор изучает иностранный опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роспотребнадзор может ввести штрафы за отказ от вакцинации против ковида. Но для начала в ведомстве изучат зарубежный опыт. Если он окажется эффективным, такой метод могут применить и в России (Подробности).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ В ИЖЕВСКЕ: СИЛЬНЫЙ СНЕГ И РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ ДО -26

В Ижевске ожидаются морозы Фото: Архив КП

Следующая неделя окажется в Ижевске по-настоящему морозной. А прогноз на каждый день, как всегда, на «Комсомолке» (Подробности).