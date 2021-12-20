Повар школы №80 в Ижевске стала одной из лучших в России

Татьяна Иванцова - повар в школе №80. Фото: пресс-служба МИнобразования Удмуртии

Татьяна Иванцова, заведующая производством столовой школы № 80 им. В. С. Тарасова, стала третьей во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

Участники конкурса участвовали в кулинарном баттле, тематической выставке о здоровом питании и мастере-классе от шеф-повара.

Всего в конкурсе участвовали 25 тысяч школ со всей России. Только 65 поваров приехали на финал в Москву. Татьяну Иванцову обошли только повара из Тамбова, Москвы и Новосибирска.

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