Четырех щенков немецкой овчарки получили учреждения УФСИН Удмуртии

В настоящее время в УФСИН по Удмуртии служат 124 кинолога и 120 собак. Фото: УФСИН России по УР

В учреждения УФСИН Удмуртии из племенного питомника ГУФСИН России по Свердловской области поступили 4 щенка немецкой овчарки. Как сообщает пресс-служба ведомства, это четырехмесячные Зефир и Золотой и их сестры Искра и Истелия.

Фото: УФСИН России по УР

«Щенков будут дрессировать по розыскному профилю. Это значит, что на службе собака может быть применена в розыскной работе (поиске по следу), в задержании преступника, в караулах», - говорится в сообщении

Рыжих Зефира и Золотого отправят в исправительные колонии №3 и №7, Истелия будет служить в СИЗО №2 в Глазове, а черная Искра – в лечебно-исправительном учреждении №4. К серьезной службе собаки будут готовы примерно через год.

Фото: УФСИН России по УР

Отмечается, что родители щенков имеют в своих родословных выдающихся производителей. Так, по материнской линии им передались уравновешенность нервной системы и высокий уровень агрессии, а со стороны отца щенки унаследовали хорошую обучаемость и твердость характера.

На сегодняшний день в УФСИН по Удмуртии служат 124 кинолога и 120 собак.

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