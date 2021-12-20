Исполняющим обязанности главы Минсельхоза Удмуртии назначен Михаил Юдин

Михаил Юдин. Фото: Минсельхоз УР

44-летнего Михаила Юдина назначили исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Соответствующий документ был подписан главой республики Александром Бречаловым, он опубликован на официальном сайте регионального правительства.

«Назначить <…> с 16 декабря 2021 года на срок полномочий Главы Удмуртской республики», - говорится в сообщении.

Ранее региональный Минсельхоз возглавляла Ольга Абрамова, совмещая этот пост с должностью вице-премьера по АПК. В новой структуре регионального правительства эти должности разделены.

СПРАВКА КП:

Юдин Михаил Владимирович родился 8 января 1977 года в Ижевске.

Образование высшее (ИжГТУ, специальность: «Водоснабжение и водоотведение», квалификация: «Инженер», 1999 г.; Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление», 2016 г.)

1999 г. – слесарь по ремонту сантехнических систем и оборудования IV разряда ООО «Набат»;

1999-2000 гг. – мастер котельного оборудования ЗАО «Татмонтаж»;

2000-2005 гг. – индивидуальный предприниматель;

2005-2008 гг. – инженер отдела производственной безопасности и охраны труда МУП «Ижводоканал»;

2008-2009 гг. – главный инженер ООО «АльбатросМонтажСтрой»;

2010-2012 гг. – инженер по технадзору ООО «Управляющая компания – Ижкомцентр»;

2012 г. – инженер по технадзору ООО «Техцентр»;

2012-2017 гг. – начальник отдела социального развития села министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии;

2017-2018 гг. – начальник управления развития сельских территорий и информационно-технического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии;

2018-2019 гг. – начальник управления развития сельских территорий, организационной, контрольной, мобилизационной, кадровой и правовой работы министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии;

С ноября 2019 г. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

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