Мужчину с опием и семенами мака задержали в Глазове

Ранее глазовчанин уже был судим за аналогичное преступление. Фото: УМВД России по Удмуртии

39-летнего жителя Глазова задержали по подозрению в незаконном сбыте ацетилированного опия. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Фото: УМВД России по Удмуртии

«Задержан подозреваемый был в подъезде многоквартирного дома по ул. К.Маркса г. Глазова. В ходе личного досмотра у задержанного был изъят шприц с аналогичным наркотиком, а также 2 пакета с семенами растения «мак»», - говорится в сообщении.

Фото: УМВД России по Удмуртии

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что ацетилированный опий он изготовил самостоятельно и в дальнейшем планировал сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств») Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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