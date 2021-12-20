5 человек попали в больницу в после столкновения «Ларгуса» и «Митсубиси» в Удмуртии

Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что полоса встречного движения свободна на достаточном для обгона расстоянии. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 19 декабря, около 14:00, на 239-м километре участка федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП с пятью пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 51-летний водитель автомобиля «LADA Largus» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Mitsubishi» с 47-летним мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажиры автомобиля «Mitsubishi» - 46-летний мужчина и две женщины 45 и 47 лет - получили травмы, госпитализированы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что полоса встречного движения свободна на достаточном для обгона расстоянии, а также в том, что в ходе маневра он не создаст помехи другим участникам движения.

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