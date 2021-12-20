Почти 100 единиц техники вышли на улицы Ижевска для уборки снега

За ночь с городских улиц вывезли 6,9 тыс. кубометров снега. Фото: архив КП

Сегодня, 20 декабря, на расчистку ижевских улиц от снега вышли 99 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Техника сегодня работает во всех районах города, осуществляется расширение дорог в частном секторе Ленинского и Первомайского районов, на улицах Восточного поселка. Снег вывозят с набережной Ижевского пруда, ул. М. Горького, ул. Советская, ул. Гагарина и других городских улиц», - говорится в сообщении.

В первую очередь происходит подсыпка и подметание проезжей части, далее - расчистка зон пешеходных переходов, расширение дорог и вывоз снега. Там, где бессильна техника, снег убирают 113 рабочих.

В ночь с 19 на 20 декабря было использовано 50 тонн противогололедных материалов и 5 тонн песчано-соленой смеси. С улиц Ижевска вывезли 6,9 тыс. кубометров снега.

Отметим, что в столице Удмуртии продолжается интенсивный снегопад. По состоянию на 13:45 в городе зафиксированы шестибалльные пробки (данные сервиса Яндекс.Карты).

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