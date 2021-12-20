На 783,4 млн рублей сократился госдолг Удмуртии за 2021 год

На 1 декабря расходы на обслуживание госдолга составили 1,6 млрд рублей. Фото: архив КП

Государственный долг Удмуртии на 1 декабря 2021 года составил 63,45 млрд рублей, сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на региональный Минфин. С начала года госдолг республики уменьшился на 783,4 млн рублей.

«89,6% от объема госдолга занимают бюджетные кредиты из федерального бюджета, 2,5% — банковские кредиты, 7,9% — обязательства по ценным бумагам», - пишет издание.

На 1 декабря расходы на обслуживание госдолга составили 1,6 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Отмечается, что в ноябре была погашена реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам за счет привлечения коммерческих кредитов в сумме 1,2 млрд руб. по ставке 5,25% годовых, а также за счет собственных бюджетных средств в сумме 11,65 млн руб.

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