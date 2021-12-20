Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 37 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 20 декабря в республике выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом. 182 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 121 находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 851 (+37 по отношению к утру 19 декабря)
Игринский район – 2 073 (+9)
Каракулинский район – 631 (+8)
Сюмсинский район – 968 (+8)
Глазов – 3 377 (+6)
Воткинск – 4 137 (+6)
Воткинский район – 1 342 (+6)
Балезинский район – 1 274 (+2)
Вавожский район – 718 (+2)
Сарапул – 2 752 (+2)
Шарканский район – 1 228 (+2)
Завьяловский район – 2 789 (+1)
Малопургинский район – 890 (+1)
Селтинский район – 749 (+1)
Увинский район – 2 709 (+1)
Юкаменский район – 621 (+1)
Якшур-Бодьинский район – 976 (+1)
Можга – 3 638
Можгинский район – 1 087
Алнашский район – 1 038
Камбарский район – 832
Сарапульский район – 753
Кизнерский район – 702
Глазовский район – 623
Красногорский район – 621
Дебесский район – 530
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
Киясовский район – 489
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