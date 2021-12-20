Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 37 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 20 декабря в республике выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом. 182 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 121 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 851 (+37 по отношению к утру 19 декабря)

Игринский район – 2 073 (+9)

Каракулинский район – 631 (+8)

Сюмсинский район – 968 (+8)

Глазов – 3 377 (+6)

Воткинск – 4 137 (+6)

Воткинский район – 1 342 (+6)

Балезинский район – 1 274 (+2)

Вавожский район – 718 (+2)

Сарапул – 2 752 (+2)

Шарканский район – 1 228 (+2)

Завьяловский район – 2 789 (+1)

Малопургинский район – 890 (+1)

Селтинский район – 749 (+1)

Увинский район – 2 709 (+1)

Юкаменский район – 621 (+1)

Якшур-Бодьинский район – 976 (+1)

Можга – 3 638

Можгинский район – 1 087

Алнашский район – 1 038

Камбарский район – 832

Сарапульский район – 753

Кизнерский район – 702

Глазовский район – 623

Красногорский район – 621

Дебесский район – 530

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

Киясовский район – 489

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