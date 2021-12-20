Новое здание Арбитражного суда построят в Ижевске до 2025 года

Новое здание появится рядом с Республиканским домом народного творчества. Фото: izh.ru

В Ижевске на участке рядом с Республиканским домом народного творчества по улице Коммунаров планируют построить новое здание Арбитражного суда. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

«Земельный участок размером 6036 кв. м. является федеральной собственностью, в 2008 году предоставлен Арбитражному суду Удмуртской Республики в постоянное пользование для строительства нового здания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно плану озеленения на прилегающей территории планируется высадка деревьев (береза) и кустарников (бересклет блестящий), а также благоустройство газона. Сумма компенсации за вырубку деревьев (в том числе аварийных) превысит 756 тысяч рублей.

«Прилегающая к зданию суда территория будет благоустроена, освещена и обеспечена круглосуточным наблюдением охраны, что будет способствовать безопасности жителей микрорайона», - обещают в пресс-службе муниципалитета.

Завершить строительство планируется в 2024 году.

Напомним, в настоящее время Арбитражный суд Удмуртии размещен в помещениях двух зданий: по адресу ул. Ломоносова, 5 располагается гражданская коллегия, по адресу ул. Свободы, 139 – административная.

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