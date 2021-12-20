Пожилой водитель «Гранты» погиб в столкновении с двумя автомобилями на выезде из Ижевска

До столкновения с «Вестой» «Гранта» по касательной задела «Газель». Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 20 декабря, около 16:00, на втором километре Якшур-Бодьинского тракта под Ижевском произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, по касательной задел автомобиль «ГАЗ» и столкнулся с автомобилем «Лада Веста».

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб на месте происшествия, пассажир автомобиля «Лада Веста» - женщина 1982 года рождения, получила травмы», - говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Медработники рассказали, при каких обстоятельствах врач получил ножевые ранения от 12-летнего мальчика в Ижевске

9-балльные пробки на фоне снегопада зафиксировали в Ижевске