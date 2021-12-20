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Общество20 декабря 2021 14:00

9-балльные пробки на фоне снегопада зафиксировали в Ижевске

Напряженность на дорогах постепенно снижается
Источник:kp.ru
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Фото: Яндекс.Карты, 17:45

Фото: Яндекс.Карты, 17:45

Вечером 20 декабря в Ижевске продолжается интенсивный снегопад, на фоне которого на догах вновь образовались заторы. По состоянию на 17:45 сервис «Яндекс.Карты» фиксирует девятибалльные пробки.

Особенно тяжело проехать по улицам Кирова, Советской и Ленина в направлении улицы Удмуртской, а также по Пушкинской от переулка Раздельный до Кирова и по улице 10 лет Октября в обе стороны.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс.Карты, к 19:00 напряженность на дорогах снизится до 7 баллов, к 20:00 – до 4 баллов.

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