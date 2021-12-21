21-летний парень из Ижевска подозревается в совершении пяти поджогов в жилом секторе

Возможно, подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям. Фото: pixabay.com

21- летний житель столицы Удмуртии подозревается в умышленных поджогах жилых домов и нежилых построек в частном секторе Первомайского района. На данный момент его обвиняют в пяти поджогах за период с апреля 2018 по январь 2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России

Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Сейчас выясняется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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