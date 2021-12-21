57 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Зафиксировано 6 летальных случаев. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 21 декабря в республике выявлено 57 новых случаев коронавируса. В числе заболевших двое детей и 11 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 6 смертей. Женщинам было 66, 82, 85, 85, 87 лет. Мужчине - 84 года.

164 человека выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 210 734 исследования на ковид, из них за последние сутки — 5 489.

8 625 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 263 - в состоянии средней степени тяжести, 126 – в тяжелом состоянии.

Всего на 21 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 348 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 66 520 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 374 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 664 787 жителей Удмуртии. Из них 498 859 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 868 человек.

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