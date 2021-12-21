Последние новости Ижевска и России на утро 21 декабря 2021: 12-летний мальчик трижды ударил ножом врача и отмена обязательного техосмотра с 2022 года

Также в Удмуртии произошло страшное ДТП. Фото: пресс-служба МВД
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 декабря, вторник. Синоптики обещают небольшой снег, а местами умеренный. Температура воздуха будет держаться около -3..-5°С. Будьте осторожны: на дорогах нас ждет гололедица и снежный накат.
А сейчас мы вспомним самые интересные новости за прошедший день.
ТРИ НОЖЕВЫХ ДЛЯ ВРАЧА
12-летний мальчик ударил ножом врача ГБ №3 в Ижевске. Отец ребенка устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом. Коллеги рассказали о потерпевшем и о событиях того дня в эксклюзиве «Комсомолки».
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП
5 человек попали в больницу в после столкновения «Ларгуса» и «Митсубиси» в Удмуртии. Авария произошла 19 декабря, около 14:00, на 239-м километре участка федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии. О причинах ДТП читайте по ссылке.
ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ В ГЛАЗОВЕ
В дальнейшем мужчина планировал сбыть опий. Фото: УМВД России по Удмуртии
Мужчину с опием и семенами мака задержали в Глазове. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Что ему грозит, читайте здесь.
У НАС ВКУСНО
Школьный повар из Ижевска стала одной из лучших в России. Она заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». В какой школе вы точно вкусно пообедаете, узнаете здесь.
КОНЕЦ «СТРАШНОГО СНА» АВТОМОБИЛИСТОВ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал отменить обязательный техосмотр до праздников. Точно ли это случится, узнаете здесь.
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