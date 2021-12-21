Последние новости Ижевска и России на утро 21 декабря 2021: 12-летний мальчик трижды ударил ножом врача и отмена обязательного техосмотра с 2022 года

Также в Удмуртии произошло страшное ДТП. Фото: пресс-служба МВД

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 декабря, вторник. Синоптики обещают небольшой снег, а местами умеренный. Температура воздуха будет держаться около -3..-5°С. Будьте осторожны: на дорогах нас ждет гололедица и снежный накат.

А сейчас мы вспомним самые интересные новости за прошедший день.

ТРИ НОЖЕВЫХ ДЛЯ ВРАЧА

12-летний мальчик ударил ножом врача ГБ №3 в Ижевске. Отец ребенка устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом. Коллеги рассказали о потерпевшем и о событиях того дня в эксклюзиве «Комсомолки».

СЕРЬЕЗНОЕ ДТП

5 человек попали в больницу в после столкновения «Ларгуса» и «Митсубиси» в Удмуртии. Авария произошла 19 декабря, около 14:00, на 239-м километре участка федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии. О причинах ДТП читайте по ссылке.

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ В ГЛАЗОВЕ

В дальнейшем мужчина планировал сбыть опий. Фото: УМВД России по Удмуртии

Мужчину с опием и семенами мака задержали в Глазове. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Что ему грозит, читайте здесь.

У НАС ВКУСНО

Школьный повар из Ижевска стала одной из лучших в России. Она заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». В какой школе вы точно вкусно пообедаете, узнаете здесь.

КОНЕЦ «СТРАШНОГО СНА» АВТОМОБИЛИСТОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал отменить обязательный техосмотр до праздников. Точно ли это случится, узнаете здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожилой водитель «Гранты» погиб в столкновении с двумя автомобилями на выезде из Ижевска

Пункты вакцинации в Ижевске не будут работать 1 и 7 января