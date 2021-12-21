«Контролировали поведение потерпевших»: «черных риэлторов» из Воткинска осудили за хищение денег при продаже жилья алкоголиков

Свою вину подсудимые не признали. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В минувшую пятницу, 17 декабря Воткинский районный суд огласил приговор троим жителям города – двух мужчин 46 и 42 лет и 31-летней женщины. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, они обвинялись в крупном мошенничестве в сфере риэлторских услуг. Так, жертвой мошенничества 46-летнего Ф. - фактического директора риэлторского агентства - стал 21 житель Воткинска и Чайковского, а суммарный ущерб превысил 18 млн рублей.

«По 7 эпизодам он совершил мошенничество по предварительному сговору со своим 42-летним знакомым С., который являлся номинальным директором агентства недвижимости, по 1 эпизоду - по предварительному сговору с 31-летней гражданкой Я., работавшей на тот момент риэлтором в указанной компании», говорится в сообщении.

Роли преступников были распределены. Гражданин Б., дело которого рассмотрели в отдельном производстве, подыскивал граждан, злоупотребляющих алкоголем, втирался к ним в доверие и уговаривал обменять их жилье на жилье с меньшей стоимостью, чтобы решить таким образом их финансовые проблемы. Потерпевшие верили ему и соглашались.

«Преступники контролировали поведение потерпевших, с целью сломления воли систематически вовлекали их в употребление спиртных напитков, а в день подачи документов на регистрацию и оформления сделки обеспечивали их нормальное состояние. Одновременно мошенники находили покупателей на жилье потерпевших, не посвящая тех в свои преступные планы», - пишет Объединенная пресс-служба судов.

После совершения сделок купли-продажи потерпевшие передавали мошенникам деньги, полученные с продажи их квартир, чтобы те приобрели для них другое жилье, однако в итоге оставались на улице. Иногда мошенники говорили, что жилье будет разменяно на другое, в последний момент меняя договор купли-продажи на договор дарения в пользу подставных лиц.

Свою вину подсудимые не признали.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Учитывая все обстоятельства и тот факт, что подсудимые не возместили потерпевшим ни копейки, суд приговорил Ф. к 12 годам исправительной колонии общего режима, С. – к 10 годам колонии строгого режима (с учетом ранее непогашенной судимости), Я. – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Суд удовлетворил часть гражданских исков потерпевших на сумму 14 010 000 рублей в качестве возмещения материального ущерба. Остальным потерпевшим удалось вернуть жилье благодаря добросовестным приобретателям.

Кроме того, суд выделил материалы, необходимые для принятия решения о возбуждении уголовных дел по выявленным дополнительным деяниям. Вынесены частные постановления в связи с недостатками в работе в адрес главы Воткинска, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртии, а также регионального МВД.

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