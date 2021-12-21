Фура сбила 16-летнюю девушку на переходе под Ижевском

Девушка получила травмы и была госпитализирована. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 20 декабря, около 18:20, на третьем километре автодороги «Завьялово – Каменное» в Завьяловском районе Удмуртии произошла дорожно-транспортная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 46-летний водитель грузовика «Скания» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована», - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательными на дороге, передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и лишь при их отсутствии – по обочинам. Дорогу следует переходить по пешеходным переходам, при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись в своей безопасности. При движении в темное время суток важно использовать светоотражающие элементы.

Водителей призывают заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и проявлять особую осторожность в местах вероятного появления детей на дороге. Кроме того, необходимо с ответственностью относиться к выбору места остановки и стоянки вблизи пешеходных переходов.

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