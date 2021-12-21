Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 34 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 21 декабря в республике выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом. 164 человека выздоровели, 6 пациентов скончались, 126 - в тяжелом состоянии.
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 885 (+34 по отношению к утру 20 декабря)
Селтинский район – 754 (+5)
Юкаменский район – 624 (+3)
Воткинск – 4 140 (+3)
Якшур-Бодьинский район – 979 (+3)
Вавожский район – 720 (+2)
Воткинский район – 1 344 (+2)
Сюмсинский район – 969 (+1)
Увинский район – 2 710 (+1)
Глазовский район – 624 (+1)
Глазов – 3 378 (+1)
Сарапул – 2 753 (+1)
Игринский район – 2 073 (+9)
Каракулинский район – 631 (+8)
Балезинский район – 1 274 (+2)
Шарканский район – 1 228 (+2)
Завьяловский район – 2 789 (+1)
Малопургинский район – 890 (+1)
Можга – 3 638
Можгинский район – 1 087
Алнашский район – 1 038
Камбарский район – 832
Сарапульский район – 753
Кизнерский район – 702
Красногорский район – 621
Дебесский район – 530
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
Киясовский район – 489
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