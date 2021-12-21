Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 34 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 21 декабря в республике выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом. 164 человека выздоровели, 6 пациентов скончались, 126 - в тяжелом состоянии.

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 885 (+34 по отношению к утру 20 декабря)

Селтинский район – 754 (+5)

Юкаменский район – 624 (+3)

Воткинск – 4 140 (+3)

Якшур-Бодьинский район – 979 (+3)

Вавожский район – 720 (+2)

Воткинский район – 1 344 (+2)

Сюмсинский район – 969 (+1)

Увинский район – 2 710 (+1)

Глазовский район – 624 (+1)

Глазов – 3 378 (+1)

Сарапул – 2 753 (+1)

Игринский район – 2 073 (+9)

Каракулинский район – 631 (+8)

Балезинский район – 1 274 (+2)

Шарканский район – 1 228 (+2)

Завьяловский район – 2 789 (+1)

Малопургинский район – 890 (+1)

Можга – 3 638

Можгинский район – 1 087

Алнашский район – 1 038

Камбарский район – 832

Сарапульский район – 753

Кизнерский район – 702

Красногорский район – 621

Дебесский район – 530

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

Киясовский район – 489

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