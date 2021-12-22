Алина Козьмина из Ижевска приняла участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница»

Ранее ижевчанка работала адвокатом. Фото: телеканал «Пятница»

30-летняя Алина Козьмина из Ижевска приняла участие в телешоу «Кондитер» (12+) на телеканале «Пятница». Выпуск с Алиной показали накануне, 21 декабря.

Ранее ижевчанка работала адвокатом, а сейчас занимается изготовлением тортов на заказ и ведет обучающие курсы для будущих кондитеров. Интересно, что на адвокатской деятельности она зарабатывала в несколько раз меньше, чем сейчас зарабатывает на тортах.

На шоу «Кондитер» Алина попала благодаря торту в виде парящего облака.

Фото: телеканал «Пятница»

Торт в виде парящего облака. Фото: телеканал «Пятница»

Чтобы пройти в суперфинал и получить возможность побороться за 1 миллион рублей, участники должны были повторить многоярусный торт, созданный в честь дня рождения шоу «Орел и Решка».

Торт Алины был украшен чемоданами и фигуркой Шахерезады. Жюри оценили вкус, однако бисквит получился «похожим на хлеб».

Фото: телеканал «Пятница»

Фото: телеканал «Пятница»

К сожалению, в суперфинал ижевчанка не прошла.

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