Детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева: «С напавшим на врача мальчиком работают психологи»

По мнению Авдеевой, ребенок оказался «очередной жертвой «родительской любви». Фото: Ольга Авдеева

С 12-летним мальчиком, который ранил ножом врача ГБ №3 в Ижевске, работают психологи. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева, на данный момент ребенка больше всего волнует судьба членов его семьи.

«С ребенком работают лучшие психологи, которые помогают не только разобраться в том, что произошло, но и помочь следователям установить контакт с подростком. Сегодня Егора больше всего волнует, что будет с папой, с братьями, бабушкой......Это его семья...», – написала Авдеева (авторские орфография и пунктуация сохранены).

По ее мнению, ребенок оказался «очередной жертвой «родительской любви».

Напомним, по данным следствия, 18 декабря 44-летний мужчина обратился в инфекционное отделение ижевской городской больницы №3 в связи с повышенной температурой у сына. После приема он начал конфликтовать с врачом, будучи недоволен порядком сдачи медицинских анализов. В ходе конфликта по указанию отца 12-летний сын обвиняемого трижды ударил врача ножом.

Действия подростка были пресечены медицинским персоналом. Как сообщили в региональном Минздраве, врача успешно прооперировали, сейчас он находится на лечении в стационаре.

Отца ребенка арестовали на два месяца. Его обвиняют в покушении на убийство в качестве исполнителя преступления.

Журналист «Комсомолки» побывал на месте происшествия и выяснил некоторые подробности инцидента. В частности, по информации источников, пожелавших остаться анонимными, семью в больнице знают как достаточно конфликтную.

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