Исполняющий обязанности главы Минздрава Удмуртии Сергей Стрижнев покинул свой пост

Фото: архив КП
Замминистра здравоохранения Сергей Стрижнев, с 20 сентября текущего года исполнявший обязанности министра, покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«Освобожден от должности в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.
Где именно будет работать Стрижнев, не уточняется.
СПРАВКА КП
Сергей Викторович Стрижнев. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности «врач-хирург».
Занимал руководящие должности в различных лечебных учреждениях Москвы. Вёл экспертную работу по здравоохранению в Общероссийском народном фронте, взаимодействовал с органами власти федерального и регионального уровней.
Март-ноябрь 2020 г. – главврач Глазовской межрайонной больницы;
Ноябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. – заместитель министра здравоохранения Удмуртии;
С сентября 2021 г. – и.о. министра здравоохранения Удмуртии
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