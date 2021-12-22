Исполняющий обязанности главы Минздрава Удмуртии Сергей Стрижнев покинул свой пост

Фото: архив КП

Замминистра здравоохранения Сергей Стрижнев, с 20 сентября текущего года исполнявший обязанности министра, покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Освобожден от должности в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.

Где именно будет работать Стрижнев, не уточняется.

СПРАВКА КП

Сергей Викторович Стрижнев. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности «врач-хирург».

Занимал руководящие должности в различных лечебных учреждениях Москвы. Вёл экспертную работу по здравоохранению в Общероссийском народном фронте, взаимодействовал с органами власти федерального и регионального уровней.

Март-ноябрь 2020 г. – главврач Глазовской межрайонной больницы;

Ноябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. – заместитель министра здравоохранения Удмуртии;

С сентября 2021 г. – и.о. министра здравоохранения Удмуртии

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