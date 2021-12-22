В Ижевске лжеработницы пенсионного фонда обокрали двух пенсионерок под предлогом денежной реформы

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Фото: Алена Селезнева

Накануне, 21 декабря, в дежурные части территориальных отделов полиции по Ижевску с заявлениями о хищении денежных средств обратились две пенсионерки 1937 и 1940 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Сотрудниками полиции установлено, что в обоих случаях злоумышленницы под видом сотрудников пенсионного фонда проникали в квартиры к пожилым женщинам под предлогом денежной реформы и проводимом обмене купюр на новые. Под предлогом необходимости переписывания номеров имеющихся в наличии купюр они узнавали их места хранения», – сообщили в ведомстве.

Так, в квартиру к жительнице Ленинского района пришли две женщины среднего возраста. Пенсионерка поддалась их уговорам и достала из укромного места 105 тыс. руб. наличными. «Сотрудницы ПФР» переписали их номера в заранее подготовленные бланки, после чего забрали всю сумму, обещав в скором времени принести новые купюры.

К 71-летней пенсионерке, проживающей в Октябрьском районе города, за два часа до случившегося также пришла женщина, похожая по приметам на одну из злоумышленниц. Используя тот же предлог, злоумышленница склонила пенсионерку показать ей все купюры, после чего отвлекла ее и покинула квартиру, прихватив с собой с портмоне с 30 900 руб.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Проводятся мероприятия, направленные на задержание злоумышленниц.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители Ижевска назвали свое слово года–2021

Исполняющий обязанности главы Минздрава Удмуртии Сергей Стрижнев покинул свой пост