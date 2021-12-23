79 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 23 декабря в республике выявлено 79 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 14 детей и 24 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Женщине было 79 лет, мужчине - 84 года.

164 человека выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 221 935 исследований на ковид, из них за последние сутки — 5 735.

8 441 человек находится в удовлетворительном состоянии, 254 - в состоянии средней степени тяжести, 130 – в тяжелом состоянии.

Всего на 23 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 66 856 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 384 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 666 727 жителей Удмуртии. Из них 504 554 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 129 человек.

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