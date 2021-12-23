Новым председателем Общественной палаты Ижевска избран Александр Бадица

Общественники избрали председателя палаты и двух его замов. Фото: Амир Закиров

Накануне, 22 декабря, прошло первое заседание Общественной палаты Ижевска в новом седьмом составе. Общественники избрали председателя палаты и двух его замов.

Палату возглавил главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица, выдвинутый Союзом журналистов Удмуртии. В палате предыдущего созыва Бадица руководил реализацией проектов «Пешеходный Ижевск», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Зеленый код Ижевска».

Заместителем председателя была избрана директор Фонда развития социального туризма «Валтау» Татьяна Сухих, известная многим по масштабному проекту «Наравных», благодаря которому исполняются мечты детей с ограниченными возможностями. В прошлом созыве она возглавляла комиссию по развитию гражданского общества и НКО.

Вторым заместителем стала Ирина Чазова, избранная в Общественную палату города впервые. Ее кандидатуру выдвинула АНО «Республиканский центр социального и инновационного развития». Ирина Чазова - доктор экономических наук и заведующая кафедрой государственной службы и управления персоналом УдГУ.

К январскому заседанию общественники должны определиться с организацией работы и подготовить структуру комиссий и их состав, чтобы начать полноценную работу.

Председатель новой палаты подчеркнул важность взаимодействия ОП с другими существующими структурами взаимодействия власти и общества: комиссиями, советами, рабочими группами во всех сферах городской жизни. В частности, он отметил, что в стадии запуска находится новый инструмент - Общественные советы городских районов. Минимум 2 члена Палаты будут приглашены в рабочие группы этих советов.

«Нам предстоит очень сложная задача - сохранить уровень, заданный нашими предшественниками и продолжить почти полтора десятка важнейших для города и его жителей проектов. Необходимо и запустить новые проекты, реализовать их на благо города и городских сообществ, - подчеркнул Александр Бадица.

По словам градоначальника Олега Бекмеметьева, главными задачами Общественной палаты являются поддержка социально значимых проектов и содействие развитию институтов гражданского общества.

В обращении к коллегам председатель Общественной палаты 6-го состава Анастасия Власова подвела итоги трехлетней работы и обозначила главные принципы для эффективной реализации проектов:

- нацеленность на диалог, а не конфронтацию с властью, а также поиск сторонников для каждого проекта;

- критикуя - предлагай! Недостаточно просто обозначить проблему, нужно в ней разобраться и найти оптимальное решение;

- контролируй выполнение! Согласование и даже финансирование проекта - не гарантия результата. Нужно постоянно контролировать ход и результаты работ.

Подробнее посмотреть результаты проектов Общественной палаты можно на сайте palata.izh.ru

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