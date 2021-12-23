Жителя Удмуртии подозревают в хищении 68 железобетонных плит

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: pixabay.com

В Камбарском районе Удмуртии задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении 68 железобетонных плит с территории одного из местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Сотрудниками полиции установлено, что хищения происходили с октября по декабрь текущего года. Плиты вывозились с помощью спецтехники с целью их последующей продажи. Общий ущерб составил 728.000 рублей. В ходе обысков сотрудниками полиции часть похищенного была изъята», – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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