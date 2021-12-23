Темпы вакцинации в Удмуртии упали почти в 10 раз

По данным на утро 23 декабря как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 666 727 жителей Удмуртии. Фото: Сергей Грачев

За последний месяц темпы вакцинации против коронавируса в Удмуртии сократились почти в 10 раз. Об этом на встрече с журналистами рассказала зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук.

«У нас очень сильно упали темпы вакцинации. Месяц назад мы достигли показателя в 10-12 тыс. в сутки (речь о первой дозе), и радовались, что такими шагами чуть ли не к Новому году сможем достичь коллективного иммунитета. К сожалению, этого не произошло. На сегодняшний день мы достигли коллективного иммунитета в 72%. Если продолжим такими же темпами, то, конечно, необходимых 80% раньше лета не достигнем», - заявила она.

Напомним, по данным на утро 23 декабря как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 666 727 жителей Удмуртии. Из них 504 554 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 129 человек. Для достижения коллективного иммунитета планируется привить 80% жителей республики.

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