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Общество23 декабря 2021 10:51

Поликлинику на 250 коек могут построить в Октябрьском районе Ижевска

Планируется, что она будет обслуживать 130 тысяч ижевчан
Дмитрий Коренев
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если объект начнут строить в 2024 году, то ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2027 года. Фото: Амир Закиров, архив КП

если объект начнут строить в 2024 году, то ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2027 года. Фото: Амир Закиров, архив КП

В 2022 году может начаться подготовка проектно-сметной документации для строительства поликлиники Октябрьском районе Ижевска на 130 тыс. приписанных жителей и 250 коек. Об этом пишет IZHLIFE со ссылкой на зампреда правительства республики Эльвиру Пинчук.

«Сейчас мы выбираем, каким методом будем реализовывать этот проект. Самый очевидный - включение в Федеральную адресно-инвестиционную программу. Мы прекрасно понимаем, что такие проекты не реализуются за год или два. Поэтому, объективно, если строительство начнется в 2024 году, то ввод объекта в эксплуатацию состоится не раньше 2027 года», – заявила она.

По ее словам, если поликлинику начнут строить в 2024 году, то ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2027 года.

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