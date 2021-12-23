За убийство женщины 11-летней давности осудили жителя Удмуртии

В августе 2010 года в полицию обратились родственники пропавшей без вести 64-летней сарапульчанки. Фото: Амир Закиров

45-летнего жителя Сарапула признали виновным в убийстве, совершенном 11 лет назад. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, в августе 2010 года в полицию обратились родственники пропавшей без вести 64-летней сарапульчанки.

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий спустя два месяца тело пропавшей с обильными термическими повреждениями обнаружено в поле на территории Сарапульского района Удмуртии. В связи с тем, что все возможные улики были уничтожены огнем, комплекс проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий не позволил установить злоумышленника», - говорится в сообщении.

В текущем году жестокое злодеяние удалось раскрыть. Следователи получили неопровержимые доказательства того, что к убийству причастен 45-летний житель Сарапула.

«Как установлено следствием и судом, летом 2010 года обвиняемый в вечернее время познакомился в г. Сарапуле на улице с 64-летней местной жительницей и уговорил ее выехать на автомобиле для употребления спиртных напитков в сельскохозяйственные угодия на окраине города. По прибытию на место между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого обвиняемый имевшимся у него в автомобиле ножом нанес потерпевшей многочисленные ножевые ранения», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Когда женщина скончалась, злоумышленник вытащил ее тело из машины, накрыл ветками, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся с места преступления.

Суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

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