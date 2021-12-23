Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 32 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 23 декабря в республике выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом. 164 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 130 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 950 (+32 по отношению к утру 22 декабря)
Глазов – 3 388 (+10)
Воткинск – 4 148 (+8)
Увинский район – 2 715 (+5)
Воткинский район – 1 350 (+4)
Каракулинский район – 635 (+4)
Юкаменский район – 629 (+4)
Сюмсинский район – 972 (+3)
Сарапул – 2 763 (+2)
Можга – 3 642 (+2)
Вавожский район – 723 (+1)
Игринский район – 2 074 (+1)
Кизнерский район – 703 (+1)
Малопургинский район – 892 (+1)
Селтинский район – 755 (+1)
Завьяловский район – 2 796
Балезинский район – 1 274
Шарканский район – 1 230
Можгинский район – 1 088
Алнашский район – 1 038
Якшур-Бодьинский район – 979
Камбарский район – 836
Сарапульский район – 756
Глазовский район – 624
Красногорский район – 622
Дебесский район – 531
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
Киясовский район – 494
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