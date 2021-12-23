Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 32 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 23 декабря в республике выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом. 164 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 130 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 950 (+32 по отношению к утру 22 декабря)

Глазов – 3 388 (+10)

Воткинск – 4 148 (+8)

Увинский район – 2 715 (+5)

Воткинский район – 1 350 (+4)

Каракулинский район – 635 (+4)

Юкаменский район – 629 (+4)

Сюмсинский район – 972 (+3)

Сарапул – 2 763 (+2)

Можга – 3 642 (+2)

Вавожский район – 723 (+1)

Игринский район – 2 074 (+1)

Кизнерский район – 703 (+1)

Малопургинский район – 892 (+1)

Селтинский район – 755 (+1)

Завьяловский район – 2 796

Балезинский район – 1 274

Шарканский район – 1 230

Можгинский район – 1 088

Алнашский район – 1 038

Якшур-Бодьинский район – 979

Камбарский район – 836

Сарапульский район – 756

Глазовский район – 624

Красногорский район – 622

Дебесский район – 531

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

Киясовский район – 494

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