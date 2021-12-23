Банда телефонных мошенников из Новосибирска предстанет перед судом в Ижевске

Установлено, что преступную группу организовал 30-летний новосибирец. Фото: УМВД России по Удмуртии

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых жителей Новосибирска, обвиняемых в дистанционном хищении средств у 30 граждан России, в том числе у пятерых жителей нашей республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МРО-5 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике, в декабре 2020 г. на территории г.Новосибирска установлено местонахождение действующего call-центра, лица, причастные к совершению преступлений, задержаны», - говорится в сообщении.

Установлено, что преступную группу организовал 30-летний новосибирец. Для дистанционного хищения средств была арендована квартира, приобретены мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, а также данные граждан, которые оставлявших заявки о получении кредита в интернете. Обвиняемые звонили гражданам, представлялись сотрудниками Московского Финансового банка, после чего под предлогом оплаты различных банковских услуг, якобы необходимых для получения кредита, убеждали их переводить деньги на счета, подконтрольные организатору группы.

Таким образом было похищено более 2 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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