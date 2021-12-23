Исполняющим обязанности министра нацполитики Удмуртии назначен Эдуард Петров

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Директор Можгинского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Эдуард Петрова назначен исполняющим обязанности министра национальной политики Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Эдуард Петров окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Агроинженерия». В 1997-2012 годах он работал в образовательных организациях Можги, в 2012-2016 годах – в Можгинском филиале ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». С 2016 по 2021 год является директором Можгинского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, в сентябре Лариса Буранова покинула пост главы Миннаца Удмуртии в связи с избранием в Госдуму РФ.

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