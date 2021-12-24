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Общество24 декабря 2021 4:03

Житель Удмуртии предстанет перед судом за смерть коллеги

Трагедия произошла в октябре 2021 года в Сарапуле
Наталья Зиятдинова
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Обвиняемому грозит до 5 летлишения свободы

Обвиняемому грозит до 5 летлишения свободы

Фото: Диля Ахмадишина

45-летний сотрудник одного из коммерческих предприятий Сарапула, управляя автопогрузчиком, не убедился в безопасности передвижения по территории и наехал на женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Удмуртской Республики.

Расследование уголовного дела завершено, прокуратура Сарапула утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вскоре обвиняемый предстанет перед судом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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