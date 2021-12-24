В Удмуртии при пожаре в 14-этажном жилом доме на улице Наговицына погибли люди

Площадь пожар составила 80м2 Фото: Архив КП

Сообщение о пожаре в 14-этажном доме по улице Наговицына в МЧС Ижевска поступило сегодня, 24 декабря, в 2 часа 14 минут. Пожарные прибыли к месту тушения через 5 минут, в это время балкон на 8 этаже горел открытым пламенем.

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара и параллельно эвакуировали жителей в соседние дома. Позднее 47 человек, в том числе 7 детей были размещены в пункт временного размещения в гостинице.

К тушению пожара и эвакуации жителей привлекалось 120 сотрудников МЧС Фото: Архив КП

Возгорание на площади 80 м2 удалось локализовать к 5:40 утра. К сожалению, есть погибшие - пожилой мужчина 86 лет и его внук 36 лет.

В общей сложности к тушению пожара привлекались 120 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России - 96 человек и 24 единицы техники.

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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