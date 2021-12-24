81 житель Удмуртии заболел коронавирусом за последние сутки

3 человека скончались. Фото: unsplash.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 24 декабря в республике выявлен 81 новый случай коронавируса. В числе заболевших 6 детей и 23 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Женщинам было 62, 67 лет. Мужчине - 84 года.

156 человек выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 223 551 исследование на ковид, из них за последние сутки — 5 616.

8 356 человек находится в удовлетворительном состоянии, 264 - в состоянии средней степени тяжести, 127 – в тяжелом состоянии.

Всего на 24 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 586 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 67 012 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 387 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 667 641 житель Удмуртии. Из них 507 025 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 236 человек.

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